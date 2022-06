La Giamaica ospita l’Annual International Conference & Exhibition













La Giamaica è il primo paese dei Caraibi a ospitare l’Aice, Annual International Conference & Exhibition, organizzato dalla World Free Zones Organization (Wfzo). Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione ha preso il via il 13 giugno grazie al supporto di Jamaica Special Economic Zone Authority (Jseza).

Più di 1.000 i partecipanti tra istituzioni multilaterali globali, organizzazioni regionali, imprese, investitori, che si alternano fino al 17 giugno negli spazi del Montenego Bay Convention Center di Rose Hall – St. James. Relatori internazionali e politici, accademici, organizzazioni multilaterali e leader aziendali di oltre 100 paesi si uniscono alle delegazioni delle zone franche internazionali per condividere le migliori pratiche e promuovere la consapevolezza pubblica del ruolo e del contributo alla crescita economica che hanno le zone franche.

Tre i temi affrontati – resilienza, sostenibilità e prosperità – in cinque sessioni: resilienza nella catena di approvvigionamento, strategie future per un ecommerce inclusivo, costruzione di una nuova generazione di entità Sdg/Esg, riforma del sistema fiscale globale, modo in cui gli ecosistemi che generano vantaggio competitivo attraverso la fiducia guidano la prosperità.

I partecipanti conosceranno le questioni più rilevanti e i temi più sensibili e critici delle zone franche e avranno varie opportunità di networking con i principali decision maker internazionali che hanno un impatto su commercio, affari e investimenti.