La Germania spenderà 10 miliardi per salvare Lufthansa

Il salvataggio del Gruppo Lufthansa verrà deciso questa settimana dai vertici dell’esecutivo tedesco. L’autorizzazione a un pacchetto di aiuti che non dovrebbe essere inferiore ai 10 miliardi di euro avverrà nei prossimi giorni, secondo il quotidiano Handelsblatt, dopo un incontro che Angela Markel ha in agenda con i ministri delle finanze Olaf Scholz, dell’economia Peter Altmaier e dei trasporti Andreas Scheuer e lo stesso ceo del Gruppo, Carsten Spohr.

Se sulla necessità di procedere a un sostegno finanziario per il vettore tedesco sono tutti d’accordo (gli aiuti agli altri vettori del Gruppo dovrebbero invece essere erogati direttamente dai governi di Svizzera, Austria e Belgio, ndr), ancora da decidere restano invece i modi con cui i soldi pubblici arriveranno nelle casse di Lufthansa.

E se per Spohr la soluzione più corretta sarebbe quella di un partecipazione pubblica “silenziosa”, di tutt’altro avviso è il leader della Spd in Parlamento, Rolf Mützenich. “Se aziende come Lufthansa ricevono miliardi di dollari in aiuti fiscali, anche il governo federale deve avere una voce in capitolo”, ha detto al quotidiano Bild.