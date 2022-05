La Germania sospende l’obbligo di green pass













La Germania ha comunicato la sospensione dell’obbligo di green pass a partire da mercoledì 1° giugno e fino al prossimo 31 agosto.

Nei prossimi tre mesi, come stabilito dal governo Olaf Scholz, chi vorrà visitare la Germania non dovrà più presentare alcuna certificazione Covid all’arrivo nel Paese, né relativa alla vaccinazione né all’esito negativo di un tampone o alla eventuale guarigione.

Fino al 31 maggio, infatti, per entrare in Germania dall’Italia (il nostro Paese non è tra quelli considerati ad alto rischio) è necessario essere vaccinati o essere in possesso di un tampone negativo per chi ha dai 12 anni in sù. Molto probabilmente, però, la misura sarà solo temporanea e sarà infatti ripristinata a settembre, con il termine della stagione estiva.