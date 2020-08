La Germania sconsiglia i viaggi a Parigi e in Provenza

Torna, a distanza di quasi due mesi, lo stop ai movimenti all’interno dello spazio Schengen. A causa dell’impennata di contagi in Francia, infatti, la Germania ha deciso di considerare le regioni francesi dell’Ile de France, con la capitale Parigi, e della Provenza-Alpi-Costa azzurra fra le zone a rischio.

Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri di Berlino, che ha messo in guardia i tedeschi dai viaggi turistici non indispensabili: chi tornerà in Germania dalle due regioni del Paese transalpino, si legge sul sito del ministero, dovrà sottoporsi a un test, e in attesa del risultato autoisolarsi.

Il numero dei nuovi casi in queste zone – ha spiegato il ministero tedesco – supera i 50 ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Analoghi avvisi avevano nei giorni scorsi riguardato anche gli spostamenti tra la Germania e Bruxelles, le coste croate e la Spagna.