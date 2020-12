La Germania proroga il lockdown light fino al 10 gennaio

La Germania sceglie di prolungare le restrizioni fino al 10 gennaio 2021. L’annuncio arriva dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, per contrastare la seconda ondata di contagi da Covid-19.

Le limitazioni erano entrate in vigore lo scorso 2 novembre e il termine era stato fissato inizialmente al 20 dicembre.

Restano quindi validi la chiusura di ristoranti e hotel e la limitazione delle riunioni private a cinque persone di due famiglie diverse fino a dopo l’Epifania. Chiusi anche palestre, luoghi per il divertimento e il tempo libero, teatri, sale giochi.

Merkel ha previsto per il 4 gennaio 2021 una nuova consultazione in cui valutare come procedere, visto che il numero di vittime del coronavirus è ancora molto alto e al momento non sono stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dei contagi che il governo si era posto.