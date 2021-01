La Germania proroga il lockdown fino al 31 gennaio

Il cancelliere tedesco Angela Merkel martedì scorso ha annunciato l’estensione temporale del lockdown nazionale fino al 31 gennaio, inasprendo le misure già in atto. La Germania, infatti, aveva scelto un lockdown light già lo scorso 16 dicembre – ma le restrizioni non sembrano aver frenato i contagi – che sarebbe dovuto terminare il 10 gennaio 2021.

«Le misure che abbiamo adottato oggi sono più drastiche: non sono soltanto la continuazione di quelle prese prima di Natale. La diffusione dei contagi, infatti, non ci permette di riprendere le azioni di tracciamento utili a fermare la corsa del virus», ha detto martedì il cancelliere.

Secondo le nuove regole, quindi, sarà possibile accogliere in casa solo una persona che non fa parte del nucleo convivente (precedentemente erano concessi due ospiti, ndr), mentre restano chiusi bar, ristoranti, negozi non essenziali, scuole e asili.

Sono fortemente sconsigliati, inoltre, i viaggi sia internazionali sia domestici e i datori di lavoro dovranno optare per lo smart working come priorità.

Per chi entra in Germania da aree a rischio Covid, inoltre, c’è l’obbligo di quarantena per dieci giorni preceduto dall’obbligo di test Pcr da effettuare all’entrata nel Paese. Infine, nei comuni in cui si registrano più di 200 nuove infezioni per 100 mila abitanti (il dato sarà verificato ogni settimana) saranno vietati tutti gli spostamenti fuori da un raggio di 15 chilometri.

Angela Merkel e i governatori dei Lander tedeschi, quindi, si incontreranno il 25 gennaio per valutare l’inasprimento delle restrizioni oppure un allentamento.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito della Farnesina alla scheda Paese Germania.