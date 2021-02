La Germania estende il lockdown fino al 7 marzo













Prosegue il lockdown in terra tedesca, a causa del grande numero di contagi che anche le misure restrittive imposte negli ultimi mesi non sono riuscite a contenere in maniera stabile. Così, dopo la riunione tra il cancelliere Angela Merkel e i governatori dei Länder federali, la Germania ha scelto di estendere il lockdown fino al 7 marzo.

Restano, quindi, le restrizioni adottate già dal 16 dicembre: bar, ristoranti e negozi non essenziali rimarranno chiusi, mentre barbieri e parrucchieri potranno riaprire dal primo marzo. La ripresa delle attività di asili nido e scuole spetterà, invece, ai singoli Länder.

Il governo tedesco ha anche stabilito i criteri per le riaperture dei negozi: dal mese prossimo, infatti, sarà consentito riaprire solo nelle regioni che manterranno un incidenza settimanale del contagio pari a 35 infezioni ogni 100mila abitanti. Fino ad oggi l’obiettivo indicato dal governo era sempre stato di 50 infezioni, ma il Robert Koch Institut aveva già chiesto di abbassare la soglia.