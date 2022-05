La Francia riparte nel segno del turismo sostenibile













È l’acqua il fil rouge della campagna promozionale di Atout France per il 2022, come emerge dai contenuti del nuovo numero di Explore France, il magazine realizzato per sostenere ed enfatizzare i punti di forza dell’offerta turistica francese.

L’edizione 2022 del magazine, che verrà anche allegata al Corriere della Sera, è stata presentata presso l’ambasciata francese a Roma, a Palazzo Farnese, e l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, ha tenuto a precisare che «la scelta dell’acqua quale fil rouge della promozione è la riprova del forte impegno del nostro Paese per l’ambiente: non a caso 182 alberghi hanno già acquisito il marchio ecolabel e oltre 400 spiagge possono vantare la bandiera blu. Dobbiamo e vogliamo offrire un turismo sostenibile perché si tratta dell’unica via di sviluppo che si può intraprendere».

E anche Frédéric Meyer, direttore di Atout France per Italia e Mediterraneo, ha ribadito: «L’acqua è un elemento fondamentale di ogni vacanza e abbiamo il dovere di valorizzarla. Da qui una campagna promozionale che sarà sostenuta anche attraverso questo nostro magazine che verrà distribuito in 50mila copie. Uno strumento utile per rilanciare la nostra destinazione nel mercato italiano e tornare a registrare e superare le perfomance che avevamo raggiunto prima del covid: nel 2019 oltre 7 milioni di italiani avevano visitato la Francia. Ovviamente puntiamo a tornare a questi livelli appena possibile».

Oltre alla presentazione del nuovo magazine, che ospita interviste allo chef della ristorazione sostenibile, Simone Zanoni, al fotografo sub Laurent Ballesta e all’allenatore della nazionale italiana di surf, Yann Martin, è stata presentata l’offerta turistica della regione Nouvelle-Aquitaine, la più grande della Francia, con una superficie superiore all’Austria.

La regione ospita gioielli storico-architettonici come i mille castelli della zona di Perigord Noir, con la bellissima Sarlat, che presenta il più alto concentrato di monumenti storici, e ancora le Valli della Dordogna e Veziere (con la grotta di Lascaux).

E proprio riguardo all’offerta aerea da e per la Francia, che può vantare 1.015 voli diretti settimanali pari ad un +7% rispetto al 2019, la parte del leone la fa ovviamente il vettore di bandiera e Fabio Colagiovanni, btc marketing manager di Air France-Klm, ha confermato il forte impegno operativo della compagnia aerea verso il mercato italiano che rappresenta uno dei primi bacini di traffico per il vettore.

Così come forte sarà anche l’impegno di tour operator specializzati come Boscolo Tours, indicato dalla stessa Atout France uno dei t.o. più attivi e fedeli alla destinazione Francia: il presidente dell’operatore, Giorgio Boscolo, ha ribadito la volontà di rilanciare l’offerta con un catalogo di viaggi personalizzati in ogni parte del Paese, auspicando l’avvio di collaborazioni con alcune singole regioni francesi per condividere iniziative promozionali e strategie di marketing mirate a consolidare il traffico del turismo organizzato.