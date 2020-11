La Francia prolunga il lockdown per altri 15 giorni

Altri 15 giorni di sacrifici per far abbassare la curva dei contagi e poter ripartire meglio a dicembre. La Francia ha deciso di riconfermare il lockdown nazionale per altre due settimane, mantenendo invariate le misure di chiusura obbligata per i negozi non essenziali.

Il premier francese, Jean Castex, ha motivato così la scelta: «Sarebbe irresponsabile revocare o alleggerire le misure ora, dobbiamo arginare la diffusione del coronavirus». Castex si è rivolto ai francesi 15 giorni dopo l’inizio del lockdown, infatti il governo aveva già annunciato che le misure restrittive sarebbero state valutate ogni due settimane, ma nonostante oltralpe si registri un lieve miglioramento della situazione epidemiologica l’esecutivo non ritiene di dover allentare le misure imposte a inizio novembre.

«Se la prossima settimana si confermerà questa tendenza e il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione comincerà a ridursi, allora dal primo dicembre potrebbe essere deciso di riaprire qualcuno dei negozi chiusi, con l’attuazione di un protocollo sanitario molto rigido», ha aggiunto Castex in conferenza stampa.

Da dicembre, quindi, potrebbero riaprire alcune attività commerciali, ma sarebbero comunque esclusi bar, ristoranti e palestre.

Ricapitolando quindi, ecco le principali misure ancora in vigore. Sono vietate anche le riunioni private, al di fuori dello stretto nucleo familiare, e i raduni pubblici, mentre sarà impossibile spostarsi tra le varie regioni francesi.

Restano aperte, infine, le frontiere dello spazio Schengen, ma non quelle extraeuropee, per spostamenti legati a motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito della Farnesina alla scheda Paese Francia.