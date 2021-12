La Francia chiude le frontiere ai turisti Uk













Sempre più Paesi serrano i ranghi nel tentativo di bloccare la diffusione della variante Omicron: il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha annunciato che la Francia vieterà tutti i viaggi non essenziali da e per il Regno Unito.

La nuova regola inizierà a essere applicata a partire dalla mezzanotte di sabato 18 dicembre (dalle 23 di venerdì del Regno Unito). I viaggi da e verso l’Uk saranno quindi riservati solamente ai cittadini che dimostreranno di avere urgenze, come la malattia o la morte di un familiare, o una visita medica.

Bando quindi ai viaggi per motivi turistici o di lavoro, con la sola eccezione per gli autotrasportatori. I cittadini francesi e i cittadini dell’Ue potranno comunque ancora rientrare in Francia dal Regno Unito.

Attal ha anche aggiunto che le persone che tornano dal Regno Unito «dovranno registrarsi su un’app e dovranno porsi in autoisolamento per sette giorni in un luogo di loro scelta controllato dalle forze di sicurezza, ma questo periodo può essere ridotto a 48 ore se un test anti Covid con risultato negativo viene effettuato in Francia».

Questa politica, ha concluso Attal, «mira a stringere la rete, per rallentare la diffusione dei casi di Omicron in Francia e permettere alla campagna vaccinale francese di guadagnare terreno; la nostra strategia è quella di ritardare il più possibile lo sviluppo di Omicron nel nostro Paese e approfittarne per portare la campagna delle dosi booster».