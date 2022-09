La Finlandia chiude le frontiere ai turisti russi

Mezzanotte in punto di venerdì. Si leva il muro anti russi della Finlandia, che segue la linea dei vicini baltici e della Polonia. D’ora in avanti i cittadini della Federazione con visto turistico non potranno più entrare in Finlandia, sia dai confini terrestri che in aereo.

Gli spostamenti continueranno invece a essere consentiti nei casi di ricongiungimento familiare, per motivi di studio, per i diplomatici russi e per i politici che si oppongono al governo di Vladimir Putin.

Il ministro degli Interni finlandese, Krista Mikkonen, ha spiegato che «tutte le richieste di ingresso verranno considerate individualmente», aggiungendo che chi vuole «può far richiesta d’asilo oppure cercare di attraversare il confine illegalmente. Ma siamo preparati», ha dichiarato all’emittente pubblica Yle.

Negli ultimi giorni molti russi avevano raggiunto i confini con la Finlandia con l’obiettivo di fuggire dalla Russia, effetto diretto della chiamata alle armi di 300mila riservisti da parte di Putin.

Nelle scorse settimane, anche l’Unione europea aveva operato una stretta sugli ingressi dalla Russia, optando però per la linea morbida: complicare l’ottenimento del visto invece che semplificarlo.