La filosofia di Go World: dieci punti per la nuova normalità

Go World presenta la sua filosofia in 10 punti che interpretano la direzione e gli obiettivi di tutte le persone che si interfacciano con il Gruppo, dai collaboratori ai fornitori e dai clienti ai media.

Go World’s Philosophy sarà inserito in tutti i contratti dei fornitori con richiesta di condivisione, allegato a tutti i preventivi dei clienti e ai documenti di viaggio e pubblicato su tutti gli strumenti di comunicazione del t.o. come sito, cataloghi, newsletter.

«Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di riflettere sul nostro dna, sulla nostra filosofia e sul nostro approccio nel settore in cui operiamo, e abbiamo creato Go World’s Philosophy, un libro aperto sui nostri principi per tutti quelli che hanno o vogliono avere relazione con noi – afferma Ludovico Scortichini, presidente del Gruppo Go World – Sono i nostri 10 pensieri che spiegano chi siamo, come lavoriamo e in cosa crediamo».

Dieci principi che spiegano la filosofia di Go World, l’approccio su come fare turismo e sui valori che quotidianamente l’azienda condivide oltre alla passione per scoprire e far scoprire il mondo senza confini.

Punto 1. Innamorati e Imprevedibili. Siamo persone innamorate dei viaggi, della geografia, delle culture e della natura. Amiamo le storie, le tradizioni dei luoghi e gli sguardi delle persone che in quei luoghi crescono. In un mondo dove tutti possono accedere a tutto, solo chi fa del viaggiare la sua vita può aiutarti a costruire esperienze memorabili e imprevedibili. In 40 anni di esperienza abbiamo studiato, ogni giorno, per offrirti il meglio.

Punto 2. Il sogno. Mettici alla prova, immagina il tuo sogno e noi te lo faremo viaggiare.

Punto 3. Qualità della vita. Crediamo che chi viaggia migliori la qualità e la ricchezza della sua vita. Con la nostra passione e professionalità siamo sicuri di poter arricchire la tua vita di esperienze e calore umano.

Punto 4. Lo specialista per tutti. Il nostro target di clienti è molto semplice: tutti. Creiamo viaggi personalizzati per qualsiasi esigenza: i nostri viaggiatori non sono consumatori, ma protagonisti di un percorso di avvicinamento e comprensione del mondo in tutti i suoi aspetti, belli e brutti.

Punto 5. Sognare, scegliere, programmare, acquistare, partire, tornare. Ti facilitiamo, consigliamo e aiutiamo in questo processo così che quando torni da qualsiasi luogo possa dire a te stesso e agli amici: “ci voglio tornare”.

Punto 6. Silenzioso. Raggiungeremo il nostro obiettivo quando riusciremo a far pensare a ogni cliente di aver avuto al suo fianco un compagno di viaggio nascosto e discreto così che al ritorno possa dire a se stesso: “senza Go World non avrei mai fatto una esperienza così piena e indimenticabile”.

Punto 7. Tre offerte e una garanzia. Offriremo un vasto assortimento di servizi con il miglior rapporto qualità/prezzo. Offriremo disponibilità e consulenza in tutti i tipi di viaggio. Offriremo attenzione anche ai più piccoli particolari. Garantiamo serietà, trasparenza e responsabilità.

Punto 8. Sostenibilità e rispetto. Mai incorreremo nella tentazione di utilizzare strumenti che danneggino luoghi, culture, popolazioni. Sostenibilità e rispetto sono parte del dna di tutti i collaboratori di Go World.

Punto 9. Curiosità, conoscenza e condivisione. Far conoscere il nostro pianeta, essere curiosi di spingersi oltre l’ovvio e l’esistente, condividere con i nostri clienti vissuti, storie e orizzonti sconosciuti è per noi uno stile di vita essenziale.

Punto 10. Il nostro Goal. Il viaggio unisce. Il viaggio avvicina le persone, crea interesse e curiosità tra le diverse culture. Aiuta a trovare punti di vista comuni anche tra gente di diverso pensiero, religione, istruzione e storia. Siamo certi che tutto ciò migliora le persone sia a casa che in viaggio.