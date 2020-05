La fase 2 di Air Europa: le misure di sicurezza per clienti e dipendenti

La sicurezza di clienti e dipendenti prima di tutto. Air Europa si appresta a ripartire e per farlo ha adottato un numero ancora maggiore di misure volte ad ampliare il numero di interventi di disinfezione dei suoi aeromobili, avvalendosi di prodotti specifici di tipo ospedaliero che igienizzano le cabine da possibili contaminazioni da coronavirus. A bordo dei velivoli poi, la compagnia ha predisposto la distribuzione di salviettine disinfettanti a disposizione di equipaggio e passeggeri.

Negli aeroporti di Madrid e Palma, Air Europa ha collocato barriere di protezione ai banchi check in e d’assistenza clienti. Secondo le direttive Iata e Skyteam, sono state riorganizzate le procedure d’imbarco e sbarco per consentire il massimodistanziamento sociale, oltre ad essere stati collocati, in diversi punti, gel disinfettanti per garantire la massima igiene al passeggero. Inoltre, sono state rese fluide alcune operazioni quali il controllo documenti e l’immissione dei bagagli sui nastri trasportatori per evitare contatti non necessari. Anche i bus adibiti al trasporto dei passeggeri dal terminal all’aeromobile saranno igienizzati, prima e dopo il servizio, e sarà limitata la capacità di trasporto in modo da garantire il distanziamento sociale.

A bordo, infine, tutto il personale di Air Europa indosserà mascherine e guanti protettivi e tra i passeggeri sarà garantita la distanza massima di separazione. Durante la crociera, i filtri Hepa presenti in cabina, consentono un riciclo continuo dell’aria e sono in grado di catturare particelle piccolissime quali quelle dei virus, rendendo l’aria sterile fino al 99,9 %.

Eliminata anche la distribuzione dei quotidiani e della rivista di bordo da tutti gli aerei ed è al lavoro per ridurre al massimo il contatto con oggetti non indispensabili, mettendo la salute e l’igiene dei passeggeri al primo posto. Su questa linea è stato ripensato il servizio ristorazione di bordo che in Economy prevede un box contenente il pasto principale – scaldato in forni ad alta temperatura – e una bottiglietta d’acqua, mentre in classe Business sarà limitato al massimo il contatto con

oggetti non necessari.