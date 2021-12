E ora Mangia “divide” sei resort con Blackstone













Una joint venture per la gestione in comproprietà di sei resort in Sicilia e in Sardegna. Mangia’s – il brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi – ha siglato un accordo strategico di partnership con la società finanziaria newyorkese Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (Hip), il più grande proprietario di resort nel sud Europa.

L’accordo prevede la creazione di una newco in joint venture, nella quale la famiglia Mangia mantiene la gestione di tutte le strutture alberghiere, la presidenza e un ruolo di azionista di riferimento.

Sono oggetto della nuova società 6 dei 13 resort della collection Mangia’s, tre in Sicilia e tre in Sardegna (per un totale di oltre 1.900 camere): il Cala Blu e il Marmorata a Santa Teresa Gallura e l’Agrustos a Budoni; il Brucoli vicino Siracusa, il Costanza a Selinunte e il Pollina a Cefalù.

La joint venture consentirà nei prossimi anni investimenti per circa 85 milioni di euro e un’ulteriore valorizzazione dei resort – che continueranno a operare sotto l’insegna Mangia’s – e al loro riposizionamento nel segmento premium del mercato dell’hospitality.

«Siamo orgogliosi di annunciare che Blackstone, uno dei fondi più importanti al mondo, ha selezionato Mangia’s per una partnership che porta Hip a entrare per la prima volta nel mercato italiano dell’hospitality – dichiara Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi S.p.A. – La gestione è nostra, ci sono alberghi di cui continuiamo ad avere la maggioranza e la presidenza della joint venture resta in seno a Mangia’s. L’obiettivo è lo sviluppo in Italia con ulteriori acquisizioni e la ristrutturazione delle sei strutture, che facciamo insieme, per puntare al mercato luxury quattro e cinque stelle. Per noi è l’evoluzione naturale di un family business, che si affida a investitori internazionali come Blackstone».

L’operazione ha un valore strategico di primo piano per il Gruppo Aeroviaggi che all’indomani della nascita del brand Mangia’s, apre la strada a un’ulteriore evoluzione del suo progetto di sviluppo e espansione.

Mangia si dichiara entusiasta dell’accordo, che «per noi è un’opportunità senza eguali: insieme a Hip valorizzeremo e daremo ulteriore slancio ai progetti di sviluppo di Aeroviaggi, che si consolida come management company, e del nostro brand Mangia’s, mirando a incarnare tutti i valori e l’eccellenza dell’esperienza Made in Italy dell’hospitality e realizzando il concetto innovativo di affordable luxury».

Il presidente di Aeroviaggi aggiunge: «Loro debuttano in Italia con noi. Ci hanno detto chiaramente che sono qui solo perché hanno individuato in Italia un partner con la nostra expertise nella gestione alberghiera. Siamo già al lavoro in maniera forte per il 2023».

Nell’ambito dell’operazione, ben diversa dalla cessione di Bluserena agli spagnoli del fondo Azora, il Gruppo Aeroviaggi è stato affiancato da Lazard in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.