La cyber week di Gnv, sconti sui viaggi fino a settembre 2022













Durante la Cyber Week – dal 29 novembre al 5 dicembre – Gnv riserva uno sconto del 45% a chi acquista biglietti sui viaggi in programma fino a settembre 2022.

La compagnia di navigazione consentirà di cancellare il viaggio prenotato senza penale fino a 7 giorni prima dalla data di partenza, per i viaggi da febbraio a settembre 2022, garantendo ai propri clienti di programmare la traversata in traghetto con maggiore flessibilità e serenità.

Sarà possibile viaggiare per la Sardegna o per la Sicilia pianificando la traversata in traghetto per l’estate 2022 già da adesso e scegliendo con anticipo la prossima meta della vacanza: in Sardegna Gnv offre 6 partenze a settimana dai porti di Civitavecchia e di Olbia e due partenze al giorno per le linee Genova-Olbia e Genova-Torres; in Sicilia opera i traghetti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento marittimo Napoli-Termini Imerese.

Sconto anche per i traghetti per il Marocco con 5 linee da e per Italia, Spagna e Francia, con i collegamenti bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador.

Rientrano nella promozione anche la linea giornaliera con l’Albania, dai porti di Bari e Durazzo, e la Tunisia per la quale sono previsti traghetti ogni settimana dai porti di Civitavecchia e Palermo per Tunisi, oltre alla linea bisettimanale Genova-Tunisi, che diventa trisettimanale durante l’alta stagione.