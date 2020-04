La Croazia lancia la sua campagna virtuale sui social

Anche la Croazia si affida alle strategie virtuali: l’Ente del Turismo Croato ha infatti lanciato la campagna di comunicazione #CroatiaLongDistanceLove con il messaggio “Conoscete la Croazia da casa vostra” per comunicare con i follower sui principali social network Facebook, Instagram, Twitter e piattaforme online.

Lo scopo del progetto è portare la Croazia in tutto il mondo, nelle case di chi ama viaggiare sia quelli che hanno già visitato il nostro paese sia quelli che lo faranno. Tutta la comunicazione ruota attorno alla campagna #CroatiaLongDistanceLove e ha la funzione di aumentare il numero delle persone che da casa visitano la Croazia.

«Stiamo progettando le altre piattaforme di comunicazione per gli ospiti locali e stranieri – spiega il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, Kristjan Staničić – e, nella fase finale una campagna promozionale destinata ai sette mercati più vicini alla Croazia, che saremo pronti a commercializzare quando ci saranno le condizioni necessarie per la ripresa. All’intera operazione contribuiscono anche molti famosi atleti croati che condividono le bellezze della Croazia sui loro social network.