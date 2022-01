La Croazia chiude l’anno sfiorando i 14 milioni di turisti













Il 2021 è stato un anno di gran recupero per il turismo croato, che ha visto 13,8 milioni di arrivi e 84,1 milioni di pernottamenti, in aumento rispettivamente del 77% e del 55% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Gli arrivi dall’estero la fanno da padrone con 71,9 milioni di pernottamenti, mentre i turisti nazionali hanno realizzato 12,3 milioni di pernottamenti. Il settore turistico croato ha quindi recuperato il ​​67% degli arrivi e il 77% dei pernottamenti rispetto al 2019.

Il recupero è probabilmente dovuto alla comunicazione della Croazia come una destinazione sicura e responsabile «Oltre all’importanza della sicurezza, i turisti moderni, soprattutto in questa era di pandemia, riconoscono sempre più l’importanza della sostenibilità della destinazione, che sta diventando per loro un’ulteriore motivazione al viaggio», ha affermato il Ministro del turismo e dello sport Nikolina Brnjac.

Soddisfatto dei risultati ottenuti dal settore anche Kristjan Stanicic, direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, che ha dichiarato: “alle nostre spalle c’è il secondo anno di pandemia in cui la Croazia, nonostante tutte le sfide, ha ottenuto il miglior risultato turistico nel Mediterraneo. Questa è una conseguenza del lavoro dedicato e di qualità di tutti i lavoratori del turismo che, attraverso la loro unione, le reazioni rapide e l’azione coordinata, hanno garantito lo status di destinazione di qualità, sicura e ben preparata per il nostro Paese ha dichiarato

Quanto ai turisti italiani, sono stati 2,2 milioni i pernottamenti effettuati, il 53% in più rispetto al 2020, e le regioni più visitate sono state: Istria, Quarnaro, Spalato, Zara, Zagabria e alloggiato principalmente in alberghi e alloggi privati. E la Croazia inizia ad essere apprezzata anche a dicembre dagli italiani, tra i turisti più numerosi insieme a quelli provenienti da Austria, Germania e Slovenia: «7.700 arrivi e 21.400 pernottamenti. I risultati raggiunti durante le vacanze di Natale e Capodanno confermano la posizione di mercato del nostro Paese come destinazione di qualità e ben preparata» ha asserito Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.