La Croazia chiama i turisti e spinge sul bollino Safe Stay













La Croazia prepara la ripartenza turistica e si mette in prima linea con il progetto Safe Stay, marchio nazionale di sicurezza assegnato alle aziende dal ministero del Turismo e dello Sport.

«Safe Stay consente ai visitatori di riconoscere più facilmente destinazioni, fornitori dei servizi di alloggio e trasporto, attrazioni turistiche e simili che hanno adottato gli standard globali di igiene e salute», ha spiegato Viviana Vukelic, direttore dell’Ente per il turismo croato.

Quanto ai turisti italiani, il più grande vantaggio della Croazia è la vicinanza: «Gli italiani sanno che si può venire in Croazia tutto l’anno – ha aggiunto Vukelic – E credo che, vista la pandemia, i viaggi più brevi come i weekend saranno sicuramente di tendenza. Il nostro obiettivo è posizionare la Croazia come una destinazione diversificata e ben preparata in grado di garantire ai suoi ospiti un soggiorno sicuro e di qualità. Penso che sia importante mantenere visibilità nel mercato italiano, che per la Croazia ha un bel peso. Ci concentreremo di più sui canali digitali di promozione e sui social. Stiamo proponendo varie presentazioni digitali agli agenti di viaggi con le novità e i prodotti chiave delle diverse regioni croate».