La Croazia apre agli italiani: basta prenotare l’albergo

Confini riaperti anche ai turisti italiani purché abbiano proceduto alla prenotazione alberghiera da esibire alla dogana: è l’annuncio della Croazia, il cui governo ha deciso la riapertura al turismo, senza restrizioni, per i cittadini di Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Polonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Lettonia.

Specificando però, per alcuni Paesi tra cui l’Italia, che l’accesso alla destinazione prosegue solo per motivi di lavoro, con il turismo che necessita della regolare prenotazione di un albergo o altra struttura ricettiva, da presentare alle autorità al momento dell’ingresso in terra croata.

Per accelerare la procedura, il ministero degli Esteri croato consiglia di presegnalare l’arrivo in Croazia compilando questo modulo.