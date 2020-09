La Costa Azzurra si rilancia in autunno con i villaggi dell’entroterra

Dopo i numeri positivi dell’insolita stagione estiva a cui il turismo è stato costretto e che ha visto gli alberghi della Costa Azzurra occupati al 68%, con 15 punti in meno rispetto al 2019, la destinazione si prepara ad accogliere i “turisti autunnali” in arrivo a settembre/ottobre.

In genere, la clientela di questi mesi riguarda il 18% dei turisti annuali ed è formata dal 70% da turisti stranieri, quindi quest’anno ci sarà una forte ripercussione: infatti si prevedono arrivi che ruotano attorno al 40%, con un ribasso di ben 30 punti percentuali.

Le novità in cantiere riguardano soprattutto brevi soggiorni e nuovi itinerari, tra mare e montagna. Data la prossimità geografica, l’Italia rappresenta il principale mercato estero con una clientela molto fedele.

In Costa Azzurra la tendenza per quest’autunno è lo Slow Tourism. Le proposte per i brevi soggiorni prevedono itinerari nella Capitale, Nizza con 7,5 km di spiagge e tanti musei da visitare. Altre proposte riguardano Antibes, capitale del Festival del Jazz, con il famoso museo Picasso, e dove, dal 30 ottobre al 1 novembre è in programma un nuovo festival dedicato al Design.

Altra tappa immancabile è Cannes, nota per il famoso festival del cinema. In città è arrivato il veliero Belem che rimarrà attraccato al porto per tre mesi e si potrà visitare durante il mese di ottobre. Procedendo nell’itinerario si arriva a Grasse, capitale della profumeria, dov’è possibile seguire dei corsi nelle sedi delle più famose profumerie, per creare la propria fragranza.

Ma la vera novità di quest’anno sono i villaggi dell’entroterra, raggiungibili con percorsi in auto ecosostenibili. Dal poco conosciuto Saint Paul de Vence a Gourdon con le famose cascate alte 410 metri che offrono un panorama unico sulla Costa Azzurra.

Da provare il percorso del Train des Pignes, il suggestivo treno che da Nizza arriva a Digne Les Bains e che permette di scoprire villaggi della Costa Azzurra mai visti prima.

A un’ora da Nizza, nella Valle delle Meraviglie, c’è il Parco Nazionale del Mercantour che ospita il Vesubia Mountain Park, dove poter fare tutte le attività “open air” possibili: dal trekking all’arrampicata.

La tendenza attuale spinge verso itinerari green e la Costa Azzurra non si fa trovare impreparata, offrendo proposte di alloggi immersi nella natura, dal glamping agli eco-lodge, a cui aggiunge itinerari culturali, ospitando tantissimi sedi museali, tra cui 150 gallerie d’arte.

Tre sono le mostre principali in programma in autunno: fino al 22 novembre la Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence ospita Monory, la mostra monografica che rende omaggio ai 60 anni di carriera dell’artista Jacques Monory, scomparso due anni fa; il museo Mamac di Nizza, dal 3 ottobre al 28 marzo 2021, ospita l’esposizione d’arte contemporanea Les Amazones Du Pop. Infine, il Museo d’arti classiche di Mougins fino al 24 gennaio 2021, ospita Jean Cocteau & Sa Mythologie.