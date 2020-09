La comunicazione di Bit Milano torna a Flaviana Facchini

Nuovo cambio della guardia nella comunicazione di Bit Milano. La manifestazione in programma a fieramilanocity dal 7 al 9 febbraio 2021 sceglie nuovamente Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche per dare supporto allo staff interno di Fiera Milano.

L’agenzia supporterà l’evoluzione di Bit quale piattaforma di confronto per il settore, raccontando e promuovendo il turismo nella “nuova normalità” secondo criteri di responsabilità, chiarezza, trasparenza, sensibilità alle varie esigenze.

In primo piano per l’edizione 2021 il raccordo tra ufficio stampa e social media. Facchini punterà ad aumentare la redemption, creando contenuti ad hoc per i diversi target dell’evento.

La comunicazione valorizzerà anche le sei aree tematiche. La nuova Bit Experience, che promuove le unicità dei territori in chiave esperienziale, si aggiunge a I Love Wedding, Be Tech, Mice Village e Bit 4 Job, oltre alla storica area Leisure, che presenta le destinazioni italiane ed estere e ospiterà la parte convegnistica.