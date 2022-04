La Compagnie, promo speciale per il decollo del Milano-New York













Per il volo inaugurale del 15 aprile 2022, sulla Milano Malpensa-New York, il vettore smart business class La Compagnie lancia un’offerta esclusiva a 1.000 euro – andata e ritorno – con prenotazioni e partenze proprio nel mese di aprile.

«Ormai ci siamo, il volo inaugurale è alle porte e siamo pronti a ricevere i primi passeggeri da Milano Malpensa. Lanciare una nuova tratta sul mercato internazionale è frutto di un importante lavoro di squadra e siamo sicuri che l’Italia apprezzerà il nostro lavoro e la nostra proposta esclusiva», annuncia Christian Vernet, presidente di La Compagnie.

Dal check in all’atterraggio il personale di terra e di bordo La Compagnie si prenderà cura dei 76 passeggeri del nuovo Airbus A321neo dotato di un equipaggiamento esclusivo, a partire dall’allestimento interno della cabina in configurazione due per due con posti completamente reclinabili e un sistema di intrattenimento visualizzato sul nuovissimo schermo a 15’7 pollici.

Per gli amenity kit di bordo è stato scelto il Gruppo Davines; presto anche le partnership con lo chef vicentino Lorenzo Cogo e i salentini Isabella Potì e Floriano Pellegrino.

I passeggeri possono ordinare, inoltre, un’auto con autista al momento della prenotazione o sul proprio spazio personale sul sito web.