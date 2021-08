La Compagnie nomina Discover the World rappresentante per Usa e Italia













Il vettore 100% smart business class, La Compagnie, ha nominato Discover the World (Dtw) come partner commerciale responsabile delle vendite per il mercato statunitense e italiano.

Aiden Walsh, direttore sviluppo settore aereo Dtw, ha commentato: «Siamo lieti di essere stati nominati per supportare la ripresa delle vendite nel mercato statunitense e per il lancio della nuova rotta New York-Milano. Il nostro team è pronto a cogliere la ripresa dei viaggi transatlantici e non vede l’ora di posizionare il marchio La Compagnie presso i partner commerciali».

«Collaborare con Discover the World e fidarsi della sua conoscenza ed esperienza sul campo è una scelta intelligente per La Compagnie. Garantire la nostra presenza sul mercato statunitense e costruire solide relazioni per la nostra nuova rotta sull’Italia sono le loro sfide», ha aggiunto Frédéric Revol, cco di La Compagnie.