La celebre nave Queen Elizabeth 2 entra in Accor













Accor comunica l’ingresso della nave da crociera di fama mondiale, Queen Elizabeth 2, nel suo portafoglio. Rilevando le operazioni da maggio 2022, l’unità sarà sottoposta a ulteriori interventi di adeguamento e ristrutturazione prima di entrare a far parte della MGallery Hotel Collection.

Una volta completamente ribrandizzata, la Queen Elizabeth 2 diventerà senza dubbio un punto di riferimento per il marchio MGallery. Ancorata nel Port Rashid di Dubai, si trova nelle immediate vicinanze di Sheikh Zayed Road, assicurando un rapido collegamento a tutte le principali attrazioni che la città ha da offrire.

«Siamo molto entusiasti di collaborare con Accor su questo progetto. Crediamo che l’esperienza del Gruppo porterà la Queen Elizabeth 2 a una nuova era di operazioni – afferma Saeed Al-Bannai, ceo di Pcfc Investment con cui Accor sta collaborando – Questa nave, così come la conosciamo, ha fatto la storia e siamo sicuri che manterremo viva la sua eredità».

«Questa è una grande opportunità per Accor di espandere la sua presenza negli Emirati Arabi Uniti con l’introduzione di un progetto unico che porta diversità al portafoglio, espandendo al contempo la presenza del marchio MGallery in città – dichiara Mark Willis, ceo di Accor India, Medio Oriente, Africa e Turchia – Non solo abbiamo realizzato l’unico hotel galleggiante a Dubai, ma stiamo anche contribuendo al Dubai Urban Master Plan 2049, con l’obiettivo di tracciare il percorso per uno sviluppo urbano sostenibile, aumentando l’attrattiva della città come destinazione globale».

Una volta completata la ristrutturazione, Queen Elizabeth 2 disporrà di 447 camere d’albergo, nove punti di ristoro, dieci sale riunioni, 5.620 mq di area per eventi all’aperto, sei punti vendita, una piscina e una palestra.