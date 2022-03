La Catalogna protagonista della prima fiera italiana del cicloturismo













La Catalogna partecipa alla prima fiera italiana dedicata al Cicloturismo e al viaggiare in bicicletta che si terrà alla Fabbrica del Vapore di Milano il 12 e 13 marzo.

La regione spagnola conta 6.400 chilometri di percorsi per mountain bike ed è quasi totalmente percorribile in bici, il che la rende una meta particolarmente adatta al cicloturismo, anche grazie alle molte aziende di alloggio, noleggio e guida ed agenzie di viaggio specializzate che si sono affermate negli anni.

«Il cicloturismo per la Catalogna rappresenta un modo sostenibile e accessibile di accogliere i turisti – ha affermato Marta Teixidor, direttrice dell’ente del turismo della Catalogna in Italia – Il perfetto esempio di questa visione è il complesso conosciuto come le Vies Verdes: la riqualificazione di vecchi tracciati ferroviari per un totale di 160 km, trasformati in sentieri ideali per il cicloturismo. Una soluzione ideale perché essendo percorsi pensati per i treni sono perlopiù pianeggianti e quindi adatti a tutta la famiglia o a viaggiatori con mobilità ridotta o qualunque altra disabilità».

Tra le mete d’eccezione per gli amanti del cicloturismo ci sono Santa Susanna e Calella, sulla costa di Barcellona, porta d’accesso al Parco Naturale di Montnegre i el Corredor. Sulla Costa Daurada da Mont-roig del Camp, Salou o Cambrils si possono percorrere fino a 140 chilometri di strade circondate dalla natura e dai vini del Priorat. Per gli amanti della mountain bike, poi, la Val d’Aran e i Pirenei sono il posto perfetto, percorsi tecnici circondati da spettacolari paesaggi pirenaici e natura selvaggia.

All’argomento verrà dedicato uno speech di Norbert Bes, direttore dell’ente per il turismo della Costa Brava e i Pirenei di Girona sabato 12 marzo alle 11.00.