La Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale diventa digital

Digitalizzazione anche per le fiere: la Bitesp, Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, diventa infatti digital e l’edizione 2020 verrà trasferita su una apposita piattaforma digitale, con una visualizzazione per buyers e seller online dal 23 al 30 novembre 2020, tramite il sito web www.bitesp.it.

L’evento permetterà incontri e contrattazioni, offrendo agli utenti un’esperienza digitale immersiva, dialogando da remoto con i potenziali partner.Alla fiera possono partecipare buyer nazionali e internazionali, tour operator, agenti di viaggio, strutture ricettive, consorzi turistici, fornitori di esperienze, etc., e tutti gli operatori interessati a definire nuovi accordi commerciali nell’ambito del turismo esperienziale. Per accedere ogni operatore turistico o utente web dovrà registrarsi per collegarsi con il computer o qualsiasi altro device.

L’utente web, entrando sulla piattaforma visualizzerà una mappa interattiva con tutte le indicazioni per visitare le due aree della manifestazione, l’area Espositiva e l’area Workshop.

Come in una fiera dal vivo, nell’area espositiva gli espositori avranno il loro stand virtuale e incontreranno i visitatori per promuovere le offerte turistiche. I visitatori potranno entrare liberamente negli stand virtuali e visionare le proposte turistiche, con il supporto di strumenti multimediali per comunicare con la chat, vedere video, fotogallery, richiedere informazioni e fissare incontri live.

Nell’area dedicata al workshop online, i seller incontreranno buyer nazionali e internazionali, per ricercare nuovi partners e definire accordi commerciali nell’ambito del turismo esperienziale, dell’incoming e dell’outgoing. Con il workshop che viene organizzato con un’agenda di appuntamenti prefissati.