Kuwait, Emirates aggiunge cinque voli extra da Dubai













In vista delle festività del Kuwait National Day, Emirates opererà cinque voli aggiuntivi da e per il Kuwait, con servizi validi fino al 5 marzo.

I voli extra rispondono a un’impennata della domanda, con i viaggiatori in partenza per i nove giorni di vacanza legati alla Liberazione e alla Giornata Nazionale del Kuwait, dopo due anni di stop per via della pandemia e nel mezzo dell’allentamento dei protocolli di ingresso nelle varie destinazioni del mondo.

Secondo i dati di prenotazione, i clienti Emirates in Kuwait scelgono Dubai come meta di vacanza per la sua accessibilità e per l’offertadi bellezze e attività per tutti. Le nuove attrazioni che attendono i viaggiatori kuwaitiani includono Ain Dubai, Deep Dive Dubai, Hatta Dome Park e The View at The Palm così come Expo 2020, aperto ancora per poche settimane e che ha già attirato quasi 15 milioni di visitatori.