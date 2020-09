Ksenia Muzykantova è il group director di Italian Hospitality Collection

n annuncia la nomina, a partire da metà settembre, di Ksenia Muzykantova come nuovo group director of sales & marketing.

A lei il compito di guidare la strategia commerciale e di promuovere nel mondo la collezione di hotel del gruppo, location di charme che sorgono in territori di rara bellezza: Chia Laguna, in Sardegna, Fonteverde, Bagni di Pisa e Grotta Giusti in Toscana e Le Massif a Courmayeur in Valle d’Aosta.

Ksenia Muzykantova, di origini russe e con una lunga esperienza in Italia nella luxury hospitality, assumerà la guida del reparto commerciale portando tutto il know how acquisito nei suoi anni di carriera al servizio del brand.

Dopo il master in Comunicazione, Advertising e New Media, ha ricoperto il ruolo di sales manager presso i più importanti gruppi alberghieri internazionali: da account manager di Waldorf Astoria Hotels & Resorts presso il Rome Cavalieri a sales manager cluster – Italy presso Hilton Worldwide, passando per il ruolo di account director presso Starwood Hotels & Resorts Cluster – Venezia, fino all’ultimo prestigioso incarico di director of sales presso il Four Seasons Hotels and Resorts di Firenze.

«Siamo molto felici di poter accogliere Ksenia nella famiglia Ihc perché sappiamo che la sua determinazione, unita alla lunga e forte esperienza maturata nel segmento dell’ospitalità in brand internazionali, apporterà nuovi stimoli alla promozione della nostra collezione di hotel», afferma Marcello Cicalò, direttore operativo del Gruppo.

«È un grande onore per me iniziare questa nuova avventura con Italian Hospitality Collection – ha commentato Ksenia Muzykantova – Ihc è una realtà consolidata, con un portfolio di grande prestigio in regioni italiane la cui bellezza e unicità sono rinomate in tutto il mondo».