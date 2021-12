Korean Air riceve le 5 stelle Apex e il presidente è “manager dell’anno”













Tempo di lusinghieri riconoscimenti per Korean Air: per il quinto anno consecutivo ha ricevuto la valutazione globale a 5 stelle nell’Apex Official Airline Ratings.

Con sede a New York, l’Apex (Airline Passenger Experience Association) è un’associazione senza scopo di lucro, che conta 482 membri del settore aereo, comprese compagnie aeree e produttori di aeromobili. Dal 2018, compila un programma di valutazione delle compagnie aeree basato esclusivamente sul feedback dei passeggeri tramite l’applicazione mobile “TripIt”, raccogliendo pareri dei passeggeri da oltre un 1 milione di voli di 600 compagnie aeree di tutto il mondo in aree che includono il comfort del sedile, il servizio in cabina, i pasti a bordo e l’intrattenimento a bordo. Sulla base del feedback, le valutazioni ufficiali delle compagnie aeree Apex vengono compilate e certificate da una società di revisione esterna professionale.

La valutazione a 5 stelle Apex è stata raggiunta dal vettore coreano soprattutto grazie alle caratteristiche e al comfort delle sue Kosmo Suites 2.0 di prima classe e del sistema di intrattenimento in volo che offre un’ampia varietà di contenuti. La compagnia aerea offre anche pasti a bordo con ingredienti di stagione e una selezione di vini di qualità.

A questo riconoscimento si aggiunge anche il recente prestigioso attestato a Walter Cho, presidente e amministratore delegato di Korean Air e Hanjin Group, nominato “manager dell’anno 2021” da Orient Aviation, la rinomata pubblicazione del settore dell’aviazione con sede in Asia. Quella che viene considerata la prima rivista di notizie sull’aviazione commerciale dell’Asia-Pacifico, sceglie ogni anno la persona che si è distinta nella leadership e nelle prestazioni professionali del settore dell’aviazione regionale e globale.

«Sono onorato e onorato di essere stato scelto come persona dell’anno di Orient Aviation – ha commentato Cho – E ciò è stato possibile grazie allo sforzo devoto e leale del nostro personale. Sono orgoglioso delle decisioni strategiche e intelligenti che abbiamo adottato per trasformarci e crescere come aerolinea».

E infatti, nelle motivazioni del magazine specializzato viene evidenziata “la strategia agile e accurata di Walter Cho per la Korean Air che ha portato a operazioni redditizie senza rivali tra le compagnie aeree della regione”. In particolare, nella motivazione del premio al manager coreano si evince che, durante la pandemia, col forte e forzato calo del traffico business, il management del vettore ha spostato la sua attenzione sulle operazioni cargo massimizzando l’utilizzo della sua flotta, convertendo i jet passeggeri in cargo e operando voli passeggeri solo cargo.

Con la sua conoscenza ed esperienza nella gestione di merci specializzate, la compagnia aerea ha trasportato vaccini Covid-19, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, nonché forniture di emergenza delle aziende durante la pandemia. Questi sforzi hanno consentito all’azienda non solo di registrare un fatturato trimestrale record di merci, ma anche profitti operativi per sei trimestri consecutivi.