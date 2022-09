Korean Air riattiva la rotta Roma Fiumicino-Seoul

Autunno cruciale per Korean Air che riprende a operare importanti rotte sul network a lungo raggio partendo dal volo diretto da Roma Fiumicino. A questo collegamento si aggiunge dal 3 ottobre 2022 anche il volo per Budapest e i collegamenti per Dubai.

Dal 1° settembre, quindi, è ripreso il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Seoul operato con un Boeing 777-200 che presenta una nuova configurazione di 36 posti in Business Class e 225 in Economy. Inizialmente, la frequenza sarà di tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato) con partenza da Roma Fiumicino alle 21.25 ed arrivo a Seoul alle 15.40 del giorno successivo. Il rientro da Seoul sarà negli stessi giorni con partenza dall’aeroporto di Incheon alle 13.00 con arrivo a Roma nello stesso giorno alle ore 19.30. Korean Air, con oltre 27 milioni di passeggeri trasportati nel 2019, attualmente serve 120 città in 43 paesi nei 5 continenti.

«Da oggi colleghiamo di nuovo Roma e Seoul con i Boeing 777-200, un servizio a 5 stelle ed eccellente sicurezza – ha dichiarato Lee Ki Wook, general manager di Korean Air – lo scorso anno è stato il 30° anniversario dell’apertura del volo di Roma. Sono convinto che la ripresa dei voli sarà uno stimolo importante per il futuro e siamo pronti a mostrarvelo».

Per Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, «l’intensificarsi dei collegamenti diretti con Seoul ribadisce la rilevanza del mercato coreano che, non a caso, nel 2019 aveva superato la soglia record di 430mila passeggeri trasportati. Auspicando di vedere presto la piena ripresa di tali volumi, siamo orgogliosi che Korean Air, storico partner di Aeroporti di Roma, scelga lo scalo di Fiumicino nell’ambito della ricostruzione del proprio network internazionale. Una conferma della nostra attrattività grazie alla potenzialità di mercato».

La riapertura dell’operatività da Roma dal 1° settembre è il segnale, quindi, di un ritorno alla normalità e della progressiva riattivazione dei voli intercontinentali del network della compagnia aerea sudcoreana. Il 3 ottobre 2022, infatti, Korean ancerà il suo volo inaugurale per Budapest, che verrà operato con un Boeing 787-900 da 269 posti, una volta alla settimana – ogni lunedì – in partenza dall’aeroporto Seoul Incheon.

Il volo di ritorno partirà il giorno successivo alle 19.15 e atterrerà a Seoul Incheon il giorno dopo alle 12.50. Mentre dal 31 ottobre, i voli di Korean Air da Seoul per Budapest diventeranno due.

E dal 1° ottobre la compagnia aerea coreana riprenderà anche le sue rotte verso gli Emirati Arabi Uniti e la Thailandia, sospese da marzo 2020. Nel dettaglio verranno infatti ripresi i servizi su Dubai, tre volte a settimana con Airbus A330-300. E sempre in quella data l’aerolinea coreana riprenderà i servizi per Phuket, con partenze da Seoul ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica e per Chiang Mai con quattro frequenze settimanali.