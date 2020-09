Korean Air, nuovo accordo pluriennale con Travelport

Rinnovato l’accordo pluriennale di Korean Air con Travelport, attraverso il quale il player tecnologico assicurerà i collegamenti con oltre 68mila agenzie di viaggi nel mondo per la ricerca tariffe, prenotazione e vendita dei servizi aerei del principale vettore coreano.

Per Kenneth Chang, vicepresidente esecutivo e direttore marketing di Korean Air, «con la ripresa dei viaggi il vettore intende pienamente essere all’avanguardia. La nostra partnership con Travelport si è dimostrata più volte valida e la sua rete globale rimane una pietra angolare dei nostri piani di crescita internazionale».

Soddisfazione espressa anche da Sue Carter, head of Asia Pacific, air partner at Travelport, che ha aggiunto: «Con questo rinnovato accordo sosterremo al meglio le strategie commerciali di Korean Air attraverso le nostre soluzioni tecnologiche. Approfittare di progressi informatici all’avanguardia come la nuova capacità di distribuzione della biglietteria sarà d’aiuto alle compagnie aeree per soddisfare le crescenti aspettative dei viaggiatori».

Oltre a fornire contenuti di Korean Air alle agenzie di tutto il mondo, Travelport sta anche supportando la trasformazione digitale nell’organizzazione interna di Korean Air, con un mirata attività di Business Intelligence, nonché attraverso le soluzioni Airline Insight, due strumenti operativi che forniscono analisi e approfondimenti tempestivi e consentono così alle compagnie aeree di rispondere rapidamente alle tendenze del mercato.