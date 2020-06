Korean Air introduce l’imbarco Back to Front

Tutti i passeggeri di Economy class che si imbarcheranno su un volo domestico o internazionale operato da Korean Air dovranno salire a bordo prima degli altri. È quanto ha deciso il vettore, per ottemperare alle norme di distanziamento sociale imposte dalle autorità internazionali, minimizzando così le possibilità di contatto tra i viaggiatori.

Per questo motivo, ogni aeromobile è stato suddiviso in quattro zone distinte, indicate sulla carta di imbarco. Mentre, come detto, i passeggeri delle file posteriori saranno i primi ad essere imbarcati, ancora prima di loro sarà la volta di bambini e infanti, nonchè dei viaggiatori con necessità di assistenza.

A bordo dei propri voli, sempre in funzione anti virus, il vettore coreano prevede che tutti i passeggeri indossino gli appositi dispositivi di protezione individuale, mentre disinfettanti per le mani vengono forniti sia a bordo che negli aeroporti. Oltre a ciò, Korean Air ha disposto il controllo della temperatura per tutti i suoi passeggeri e l’obbligo per i membri dell’equipaggio di mascherine e guanti.