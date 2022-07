Korean Air ai vertici del Global Customer Satisfaction Index













Korean Air si conferma al vertice del Global Customer Satisfaction Index (Gcsi) in merito al comparto del trasporto aereo passeggeri.

Si tratta del diciottesimo anno di fila in cui la compagnia ottiene il massimo riconoscimento nel ranking che, ospitato dalla Global Management Association (Gma), premia la miglior impresa coreana in ciascuna categoria in base a una serie di parametri che includono i livelli di soddisfazione dei clienti, la competitività globale e la customer loyalty.

A premiare la compagnia è stata la policy di alti standard di igiene e sicurezza tenuti durante la pandemia, con misure come la disinfezione in cabina, le opzioni di check in contactless, l’igiene in merito ai pasti a bordo e le policy di distanziamento.

E ora Korean Air ha reintegrato l’esperienza inflight ai livelli pre-Covid effettuando anche l’upgrade di alcuni servizi, come una scelta più ampia di pasti e bevande disponibili, inserendo anche nuovi piatti tipici.

Il vettore continua anche a investire in tecnologia, lanciando un sistema di digitalizzazione fullscale dei documenti di viaggio, l’automatizzazione dell’ingresso alle lounge, un servizio di notifica che avvisa i passeggeri di quando il proprio bagaglio viene caricato in stiva e un chatbot per i clienti.