Korakané Travel riporta sul mercato il marchio Seriana Viaggi













Il t.o. piemontese Korakané Travel, dopo aver concluso nell’ottobre scorso l’acquisizione di Seriana Viaggi, rilancia sul mercato lo storico marchio torinese del bus tour operating nazionale.

L’operazione si inscrive nelle strategie di espansione della Società Ston srl, già proprietaria dei marchi Korakané Travel e Baubus Tour. Con l’ingresso di Seriana, quindi, la società guidata dai soci Stefania Reale e Norberto Zazzeron intende consolidare la sua presenza sul mercato locale e nazionale dei viaggi di gruppo.

La nuova acquisizione risulta in linea con il core business e la filosofia aziendale del Gruppo Korakané che punta su l’ampia gamma di destinazioni e itinerari, la chiarezza nell’offerta dei servizi, l’attenzione speciale alla ristorazione, l’impiego di accompagnatori qualificati, flessibilità e assistenza al cliente 24 ore su 24.

Con l’integrazione dei due marchi, ormai in dirittura d’arrivo, si completa la nuova offerta di Korakané nel segmento gruppi si articola su tre linee di prodotto: Viaggi Seriana (itinerari classici in Italia e in Europa, in autopullman e treni Av); Viaggi Korakané Travel (itinerari culturali in tutto il mondo, per lo più inediti o realizzati in occasione di eventi speciali, con elevata qualità dei servizi, destinati a un pubblico curioso ed esigente); Viaggi Baubus (viaggi di gruppo rivolti a tutti coloro che, anche in viaggio, non intendono rinunciare alla compagnia del loro animale domestico preferito).