Klook annuncia l’integrazione di Google Things to do













Buone notizie per gli operatori presenti su Klook, piattaforma internazionale di prenotazione di attività e servizi di viaggio: l’azienda ha infatti annunciato una nuova integrazione con Google, portando Things to do nella sua suite digitale di offerte per gli operatori del travel suoi partner.

Questa integrazione consentirà agli operatori di attività e attrazioni di portare i propri prodotti su Google, migliorando quindi l’accesso e la visibilità di questi ultimi ai consumatori.

Google Things to do è una funzione che consente agli utenti di scoprire, pianificare e confrontare i prezzi tra attività e attrazioni in tutto il mondo. Permette, inoltre, di aggiornare e prenotare in tempo reale attraverso il sito web di un partner (in questo caso, appunto, Klook).

«Con l’integrazione di Google Things to do continuiamo a supportare la digitalizzazione degli operatori – ha affermato Wilfred Fan, chief commercial officer di Klook – Ciò dimostra l’impegno di Klook a fornire ai tour operator strumenti sempre più avanzati per raggiungere il successo online. Lavorare con Klook apre nuove opportunità agli operatori, in quanto attingiamo costantemente agli ultimi sviluppi nelle tecnologie di coinvolgimento degli utenti online».

Klook offre anche un supporto in 14 lingue e 41 valute, inclusi oltre 30 metodi di pagamento a livello globale.