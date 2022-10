Klm vince l’ennesimo Apex World Class Award

Per il secondo anno consecutivo, Klm vince il premio Apex World Class Award, speciale riconoscimento che viene assegnato dai clienti e dal settore per le prestazioni in relazione a temi quali la sicurezza, il benessere e la sostenibilità.

«Le esperienze a terra, nelle lounge e durante i numerosi voli di verifica sono state impressionanti. I dipendenti di Klm si sono dimostrati sinceri, cordiali e disponibili nei confronti di tutti i loro ospiti. Per noi queste qualità sono parte integrante della cultura del servizio – ha commentato Boet Kreiken, evp customer experience – Viste le sfide operative dell’ultimo anno all’aeroporto di Amsterdam Schiphol e all’interno di Klm siamo davvero onorati del World Class Award. Lavoriamo duramente per trasportare i nostri clienti a destinazione in modo sicuro e confortevole. La sostenibilità è anche una parte importante del nostro intero viaggio con i clienti».

L’Apex (Airline Passenger Experience Association) si occupa delle percezioni dei passeggeri nei confronti delle compagnie aeree ed è diventata una rinomata organizzazione di ricerca e valutazione.