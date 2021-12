Klm, temporary shop a Fiumicino con Armata di Mare per la sostenibilità













All’interno del Terminal 3 di Fiumicino apre il temporary store di Klm e Armata di Mare per sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità. La compagnia aerea olandese e il brand italiano consolidano, ancora una volta, la loro alleanza a favore della tutela del pianeta.

A pochi mesi dalla loro ultima collaborazione per il progetto 100 Globi per un futuro sostenibile installati nelle vie del centro di Milano, Klm e Armata di Mare presentano un progetto che parla di rispetto per l’ambiente e in cui cielo e mare si incontrano con l’intento di promuovere un nuovo modo di vestire e viaggiare, nel rispetto del mondo che ci circonda e invitando tutti a comportamenti etici.

Lo stand è firmato Klm Royal Dutch Airlines, in collaborazione con Armata di Mare e il media partner Radio Dimensione Suono Soft garantirà con eventi settimanali un sottofondo musicale.

All’interno del temporary shop sarà possibile acquistare Collair, la giacca ecologica con un peso di 100 grammi e prodotta con materiale riciclato raccolto. Un caposapalla che si trasforma in un cuscinetto da viaggio per garantire uno spostamento all’insegna del relax. Collair riprende i colori della compagnia aerea, che richiamano le tonalità del cielo e riporta un motivo a nuvole a evocare l’idea del viaggio; realizzato con il know how tecnico di Armata di Mare.

Il 50% del ricavato della vendita del Collair finanzierà la produzione di carburante ecologico con il programma Saf (Sustainable Aviation Fuel) di Klm: elemento chiave per la riduzione di Co2 nel trasporto aereo che, insieme al rinnovo della flotta, all’innovazione tecnologica degli aeromobili e a una sempre maggiore efficienza operativa, aiuterà a ridurre le emissioni con l’obiettivo di abbatterle fino al 50% entro il 2030 (rispetto al 2005).

«L’aiuto di tutti è fondamentale nel processo di sensibilizzazione e in azioni concrete per un futuro sempre più sostenibile. E anche grazie a Armata Di Mare, vogliamo sottolineare l’urgenza di affrontare questo argomento, prenderne atto e sottolineare quanto sia fondamentale l’apporto individuale nel processo di salvaguardia del Pianeta – afferma Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean – Una filosofia coerente con il nostro impegno sempre più importante verso la sostenibilità che vede il gruppo Air France-Klm per il 17° anno consecutivo ai primi posti all’interno del Dow Jones Sustainability Index, la classifica europea stilata da Dow Jones di Standard & Poor’s e da RobecoSam, basata sull’analisi delle prestazioni economiche, sociali e ambientali delle aziende».

Massimo Cortesi, ceo di Facib Spa, aggiunge che «Armata di Mare sostiene da sempre l’educazione del consumatore finale a un utilizzo più responsabile della plastica, rendendolo consapevole di come anche piccoli gesti possano contribuire al miglioramento del nostro Pianeta. Abbiamo intrapreso da anni questa collaborazione con Klm proprio per contribuire ad aumentare la consapevolezza tra i consumatori della salvaguardia del mare, elemento portante del dna del nostro brand».