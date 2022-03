Klm, si chiude l’era Elbers: il nuovo ceo è Marjan Rintel













Dagli aerei ai treni e ritorno. Il supervisory board di Klm ha scelto Marjan Rintel come presidente e ceo della compagnia olandese. Rintel ha lavorato in Klm per 15 anni ricoprendo varie posizioni, tra cui operazioni, vendite e marketing; passando poi nel 2014 alla guida delle ferrovie olandesi (Dutch Railways-NS) come presidente e ceo. Ora Rintel torna al trasporto aereo e raccoglie il testimone di Pieter Elbers che ha guidato Klm per due mandati consecutivi e che aveva già annunciato le sue dimissioni.

Marjan Rintel entrerà in carica il prossimo 1° luglio 2022 e anche il consiglio di amministrazione di Air France-Klm ha approvato la nomina.

«Siamo lieti che Marjan salirà a bordo come ceo il 1° luglio. Con la sua vasta esperienza manageriale, commerciale e operativa, è una figura vicina al personale e, insieme al suo team, continuerà a plasmare il futuro di Klm come azienda orientata al cliente, sostenibile e finanziariamente sana. Siamo convinti che la sua conoscenza del settore, la sua rete e la sua esperienza in ambito politico contribuiranno a questo», ha sottolineato Cees ‘t Hart, presidente del consiglio di sorveglianza.

Ben Smith, ceo di Air France-Klm si è detto «estremamente felice di dare il benvenuto a Marjan nel nostro team come nuovo ceo di Klm. So che Marjan riuscirà a rendere Klm ancora più forte continuando a capitalizzare sui punti di forza del Gruppo».’

«Sono onorata di tornare in Klm e prendere il testimone da Pieter – ha annunciato Marjan Rintel – Il suo track record di 30 anni è impressionante. Sotto la guida di Pieter, Klm si è fatta strada e io continuerò per quella strada. L’aviazione vive un periodo di grandi e complesse sfide. Sono del parere che un’azienda olandese come Klm, proprio come Ns, abbia un ruolo importante da svolgere in queste sfide sociali ed economiche. Ricoprire con successo quel ruolo sarà la mia priorità sin dal primo giorno».