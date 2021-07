Klm ritrova il lungo raggio: raffica di voli per Caraibi e Sudamerica













La rete di voli Klm ai Caraibi e in Sudamerica è tornata ai livelli del 2019 e copre oggi 17 destinazioni. Nuove destinazioni, Port of Spain (Trinidad & Tobago) e Bridgetown (Barbados), saranno aggiunte all’orario invernale 2021.

Attualmente sono permessi solo i viaggi strettamente necessari in molti Paesi dei Caraibi e del Sudamerica, rimanendo in vigore notevoli restrizioni di viaggio tra cui la quarantena obbligatoria in alcune località. Il codice colore per Aruba, Bonaire e Curaçao è giallo, il che significa che è possibile viaggiare in queste isole.

La rete estiva 2021 di Klm verso i Caraibi e il Sudamerica comprende dunque 17 destinazioni, con San José (Costa Rica) e Liberia (Costa Rica) ora disponibili anche durante la summer e non più solo per la stagione invernale.

I servizi per L’Avana (Cuba) e Fortaleza (Brasile) sono temporaneamente sospesi a causa della pandemia di Covid-19. Durante l’alta stagione sono previsti 24 voli a settimana per Aruba, Bonaire e Curaçao, un numero sostanzialmente maggiore rispetto al 2019, quando erano attivi 17 voli a settimana per le isole.

Il presidente e amministratore delegato di Klm, Pieter Elbers, ha dichiarato: «È una grande notizia che il nostro network nella regione dei Caraibi e in Sudamerica sia tornato alla sua forza precedente. Attualmente stiamo operando tutta la nostra rete globale al 60% della capacità con il 40% dei passeggeri. Lo stiamo facendo in modo sicuro e responsabile, motivo per il quale siamo stati premiati con l’Apex Diamond Status per la sicurezza sanitaria. Il prossimo passo sarà quello di espandere la capacità e, non appena la situazione lo permetterà, naturalmente, di accogliere più passeggeri a bordo dei nostri voli».