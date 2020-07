Klm riapre la Crown lounge ad Amsterdam Schiphol

Dall’inizio di marzo alla fine di giugno Klm ha tenuto aperta, seppur parzialmente, una delle due sue grandi lounge dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol: la Crown lounge dell’area non-Schengen.

Dal 1° luglio, però, in conformità con le linee guida pubblicate dalle autorità sanitarie olandesi (Rivm), anche la Crown lounge dell’area Schengen è nuovamente aperta per i passeggeri che viaggiano in Europa.

Nell’area sono disponibili distributori di disinfettanti per le mani e tutte le aree vengono sanificate regolarmente; sono stati delimitati speciali passaggi e installati divisori protettivi; sono disponibili prodotti freschi preconfezionati; il buffet rimarrà temporaneamente chiuso; le docce sono state riaperte; per legge, l’area fumatori è stata definitivamente chiusa a partire dal 1 ° aprile.

La Crown lounge dell’area Schengen è aperta tutti i giorni dalle 6 alle 12.