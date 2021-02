Klm opera il primo volo alimentato con kerosene sintetico













Klm ha effettuato – sulla rotta dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol a Madrid – il primo volo commerciale passeggeri alimentato con una miscela di 500 litri di kerosene sintetico sostenibile. Il carburante è stato prodotto da Shell nel suo centro di ricerca ad Amsterdam sulla base di Co2, acqua ed energia rinnovabile ricavata dal sole e dal vento del suolo olandese.

«Sono orgoglioso che Klm abbia operato il primo volo al mondo utilizzando kerosene sintetico ottenuto da fonti rinnovabili – ha dichiarato Pieter Elbers, ceo di Klm – La transizione dai combustibili fossili ai combustibili alternativi sostenibili è una delle maggiori sfide nel settore dell’aviazione. Il rinnovo della flotta ha contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni di Co2, ma l’aumento della produzione e l’uso di carburante sostenibile per l’aviazione faranno la differenza per l’attuale generazione di aeromobili. Questo è il motivo per cui collaboriamo da tempo con vari partner per stimolare lo sviluppo del kerosene sintetico sostenibile. Questo primo volo dimostra che questo è possibile e che siamo sulla giusta strada».

I Paesi Bassi sono uno dei paesi leader in Europa nel promuovere lo sviluppo e l’applicazione di carburanti sostenibili per l’aviazione (biocarburanti e kerosene sintetico) con l’obiettivo di far volare le compagnie aeree europee interamente con carburante sostenibile entro il 2050. Il governo olandese sostiene varie iniziative per stimolarne la produzione e l’uso e renderlo commercialmente appetibile.