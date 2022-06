Klm introduce la Premium Comfort Class













Una nuova classe di viaggio per i passeggeri intercontinentali di Klm. Si chiama Premium Confort Class ed è l’ultima innovazione del vettore, pensata per i passeggeri che vogliono più spazio, privacy e lusso rispetto alla semplice classe economica, ma a un budget che non sia quello della World Business Class.

Una classe intermedia, che ha una propria cabina con poltrone differenti e un nuovo concept di ristorazione a bordo. La capacità differisce a seconda del tipo di aeromobile che la offre e va dai 21 ai 28 posti; ha larghezza maggiore rispetto all’economy, maggiore distanza tra le file per dare maggior spazio alle gambe e uno schermo più ampio per l’entertainment. Anche i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono differenti, a partire da quelli delle poltrone di ultima generazione, più leggere rispetto alle precedenti, o agli articoli usati per la ristorazione, o riutilizzabili o in Pef riciclato.

Il primo aeromobile dotato di Premium Comfort Class opererà sulle rotte verso il Nordamerica e i passeggeri potranno prenotarla a partire dalla fine di luglio 2022.

«La nuova classe soddisferà i desideri dei passeggeri business e leisure, rafforzando la posizione di Klm come global network carriera – ha detto Boet Kreiken, evp di Klm customer experience – E riafferma, inoltre, la nostra partnership con Delta Air Lines, Air France e Virgin Atlantic sulle rotte del Nord Atlantico, dove ora possiamo combinare tutti i prodotti su tutte le rotte».

Tra i servizi compresi nell’esperienza Premium Comfort, lo SkyPriority in aeroporto, maggior bagaglio a bordo e una ristorazione più completa, con uno o due pasti caldi, a seconda della durata del volo, comprendente sempre una scelta di carne, pesce o piatti vegetariani. E ancora caffè, tè, liquori e gelati, e tra i pasti verrà servita anche una varietà di snack e cocktail.