Klm e Armata di Mare a Milano per promuovere la sostenibilità ambientale

Un grande mostra collettiva en plein air di installazioni ecosostenibili popola Milano, dal 2 settembre, per veicolare un progetto che mira a sottolineare l’emergenza ambientale e per ribadire quanto sia cruciale il ruolo individuale nel processo di guarigione del pianeta. Partner dell’iniziativa, Klm e Armata di Mare, legati ormai da tempo da un accordo di cobranding e impegnati insieme nella sensibilizzazione delle persone sul tema della sostenibilità.

Una parte del ricavato della mostra finanzierà, infatti, il programma Saf (Sustainable Aviation Fuel) di Klm. I due player presenteranno un Globo che parla di rispetto per l’ambiente in cui cielo e mare si incontrano con l’intento di promuovere un nuovo modo di vestire e viaggiare, nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. Il Globo verrà posizionato in Corso Vittorio Emanuele.

«L’aiuto di tutti è fondamentale in questo processo non solo di sensibilizzazione ma anche di azione concreta per un futuro sempre più sostenibile. E anche grazie ad Armata Di Mare, con cui collaboriamo da un paio di anni, vogliamo sottolineare l’urgenza di affrontare questo argomento, prenderne atto e sottolineare quanto sia fondamentale l’apporto individuale nel processo di salvaguardia del pianeta», ha affermato Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean.

Tutti gli aspetti del progetto che vede coniugare l’impegno di Klm e Armata di Mare sul tema della sostenibilità sono consultabili su www.smart-change.it.