Klm, decolla a dicembre la rotta Amsterdam-Zanzibar

A partire dal 10 dicembre, Klm opererà due voli settimanali, il giovedì e la domenica, per Zanzibar. Il volo per Zanzibar proseguirà poi per Dar Es Salaam che sarà quindi collegata ad Amsterdam con sei voli settimanali, due via Zanzibar e quattro via Kilimanjaro.

Gli orari dei voli, che permettono comode coincidenze dai maggiori aeroporti italiani e saranno operati da Boeing 787-900, prevedono la partenza da Amsterdam Schiphol alle 9.40 e l’arrivo a Zanzibar alle 20.25. Il decollo da Zanzibar alle 21.40 e arrivo a Dar Es Salaam alle 22.35. La partenza da Dar Es Salaam alle 23.40 e arrivo ad Amsterdam Schiphol alle 7.00 del giorno successivo

In occasione del nuovo volo, Klm offre una tariffa promozionale a partire da € 499, andata e ritorno tasse e supplementi inclusi. La promozione è acquistabile fino al 26 novembre 2020 per partenze fino al 15 dicembre 2020 oppure dal 1º gennaio al 30 giugno 2021.