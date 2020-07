Klm, dal 3 agosto tornano i collegamenti su Torino

Klm Royal Dutch Airlines riprende i collegamenti da Torino e, dal 3 agosto, collegherà il capoluogo piemontese ad Amsterdam Schiphol sei volte alla settimana.

«Ritornare a volare a Torino è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del Piemonte per il Gruppo Air France-Klm. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire», dichiara Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean.

«Essere nuovamente collegati con un hub strategico come Amsterdam Schiphol consente al nostro bacino di riferimento di poter volare verso il resto del mondo, grazie all’ampia gamma di destinazioni offerte dal Gruppo», commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.

La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-Klm.