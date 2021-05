Klm collegherà Verona ad Amsterdam dal 26 giugno













La compagnia olandese Klm aumenta i voli dall’Italia collegando, dal 26 giugno al 29 agosto, l’aeroporto Valerio Catullo di Verona ad Amsterdam Schiphol.

«I passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello del Veneto occidentale e della Lombardia orientale potranno connettersi al nostro network globale e i turisti raggiungere più facilmente una regione ad alta vocazione turistica oltre che economica», commenta Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean.

Prevede «ricadute fortemente positive per il traffico sia incoming che outgoing», l’amministratore delegato dello scalo Monica Scarpa, che si dice «fiducia che l’impegno congiunto nella promozione del volo produrrà risultati importanti per lo scalo e per l’intero territorio servito».