Klm cancella i voli invernali per Miami, Orlando e Las Vegas













Klm, durante la prossima stagione invernale, non volerà su Miami, Orlando e Las Vegas. La causa della cancellazione dei collegamenti con le tre destinazioni americane risiede nel fatto che l’Olanda, dallo scorso 1° settembre, si è allineata alla decisione dell’Unione europea e ha inserito gli Stati Uniti nella lista dei Paesi considerati ad alto rischio per via dell’emergenza sanitaria in corso.

In sostanza, l’Olanda è ancora raggiungibile dai viaggiatori Usa, ma questi dovranno munirsi di un certificato negativo del test anti Covid in caso di eventuale arrivo all’interno dei confini olandesi e dovranno effettuare un periodo di quarantena di dieci giorni in loco.

Tali misure restrittive rappresentano un forte limite per l’operatività della compagnia aerea olandese che, in una nota, scrive: “La salute e la lotta contro il Covid-19 sono prioritarie, ma le misure adottate per contrastare la pandemia devono essere efficaci e proporzionate. Sembra che altri stati Ue come l’Italia, la Francia e il Belgio non stiano mettendo una tripla serratura alla porta per i viaggiatori statunitensi”.

I voli da Amsterdam per Orlando, Miami e Las Vegas avrebbero dovuto essere operativi dal 31 ottobre prossimo al 26 marzo 2022.