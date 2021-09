Klm aumenta i collegamenti tra Amsterdam e il Canada













Klm ha annunciato che aumenterà i suoi servizi in Canada dopo che, a partire dal 7 settembre, il Paese si è nuovamente aperto ai viaggiatori internazionali vaccinati.

La compagnia aerea offrirà, quindi, insieme al suo partner canadese WestJet, voli giornalieri da Amsterdam per Toronto e Calgary, collegamenti quattro volte a settimana per Vancouver e Montreal, e un servizio bisettimanale per Edmonton, via Calgary.

Pieter Elbers, presidente e amministratore delegato di Klm, ha dichiarato: «Siamo lieti che il governo canadese stia dando il buon esempio consentendo alle persone vaccinate di viaggiare di nuovo. Grazie alla sua decisione di allentare le restrizioni,i nostri clienti possono ora ricongiungersi con le loro famiglie in Canada o fare affari face to face. Essere in grado di trasportare passeggeri verso le nostre varie destinazioni canadesi è un traguardo importante e un altro passo sulla strada della ripresa».

Prima dell’attuale allentamento delle restrizioni, i viaggi internazionali in Canada erano consentiti solo per motivi essenziali. Inoltre, i viaggiatori dovevano entrare in quarantena per un periodo di 14 giorni.

Dopo essersi aperto ai cittadini statunitensi completamente vaccinati ad agosto, il Paese ha adesso allentato le restrizioni sui viaggiatori vaccinati di tutto il mondo, togliendo l’obbligo di quarantena, a condizione che soddisfino tutti i requisiti.

Requisiti che prevedono che i passeggeri diretti in Canada abbiano ricevuto l’intero ciclo del vaccino, e che forniscano un test Pcr negativo eseguito fino a 72 ore prima della partenza. Tutti i viaggiatori con doppia vaccinazione devono aver ricevuto la seconda vaccinazione almeno 14 giorni prima del volo. I vaccini attualmente accettati in Canada sono Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca/CovidShield e Janssen (Johnson e Johnson).

Inoltre, tutti i viaggiatori dovranno scaricare l’app ArriveCAN e caricare le informazioni sulla vaccinazione e sui test, nonchè completare anche il modulo Passenger Locator Form.

