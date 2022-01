Klm, a maggio 2023 Elbers lascerà la carica di ceo













Pieter Elbers lascerà la carica di ceo di Klm (il braccio olandese di Air France) da maggio 2023, concludendo dunque il suo secondo mandato e rinunciando al terzo.

«Dopo due mandati passo il testimone al mio successore con estrema fiducia – ha commentato Elbers – Sono estremamente orgoglioso dell’azienda che lascio e dei suoi dipendenti, soprattutto in questo periodo così difficile in cui rimangono senza dubbio la forza del vettore. La mia carriera in Klm è stata incredibilmente bella e porterò tanti ricordi con me per sempre».

«Con trent’anni in Klm, undici anni nel consiglio di amministrazione e due mandati come ceo, Pieter ha un’enorme esperienza e importanza per Klm. Per questo motivo è importante essere in grado di realizzare una transizione di leadership senza alcun intoppo», ha dichiarato Cees ‘t Hart, presidente del consiglio di sorveglianza di Klm.

Il ceo di Air France, Ben Smith, e la chairwoman Anne-Marie Couderc hanno ringraziato Elbers per il suo servizio.