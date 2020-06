Klm a luglio aumenta i collegamenti con l’Italia

Dopo aver ripreso il 1° giugno i collegamenti con l’Italia con voli giornalieri per Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Firenze, Klm Royal Dutch Airlines annuncia che da luglio riattiverà anche i collegamenti con Bologna, Cagliari, Catania e Genova arrivando a servire 8 città italiane.

A luglio la compagnia aerea aumenterà, su scala globale, di oltre il 60% il numero di voli rispetto al mese di giugno portando la sua operatività al 25-30%.

«I nostri clienti vogliono ritornare a viaggiare di nuovo – afferma il presidente e ceo di Klm Pieter Elbers – Stiamo quindi espandendo il network gradualmente e con tutte le misure sanitarie adottate a bordo e a terra, lo stiamo facendo nel modo più sicuro possibile».

In totale, nel mese di luglio, il network europeo di Klm comprenderà 73 destinazioni, rispetto alle 30 di maggio e alle 45 di giugno. Da Amsterdam saranno servite: Aalborg, Aberdeen, Alicante, Atene, Barcellona, Basilea, Bergen, Berlino Tegel, Bilbao, Billund, Birmingham, Bucarest, Bologna, Bordeaux, Bristol, Budapest, Bruxelles, Cagliari, Catania, Dublino, Düsseldorf, Edimburgo, Firenze, Danzica, Ginevra, Genova, Glasgow, Göteborg, Amburgo, Hannover, Helsinki, Ibiza, Inverness, Istanbul, Kiev, Copenaghen, Cracovia, Leeds Bradford, London City, Londra Heathrow, Lisbona, Lussemburgo, Lione, Madrid, Malaga, Manchester, Montpellier, Mosca, Milano, Monaco, Norimberga, Newcastle, Nizza, Oslo, Parigi, Oporto, Praga, Roma, San Pietroburgo, Spalato, Stavanger, Stoccolma, Stoccarda, Tolosa, Trondheim, Valencia, Venezia, Varsavia, Vienna, Zagabria, Zurigo.

A giugno la compagnia ha ampliato la rete intercontinentale introducendo collegamenti per Aruba, Bonaire, Saint Martin, Paramaribo e Quito. A luglio prevede di aggiungere altre sei destinazioni (Jakarta, Denpasar, Washington, San Francisco, Vancouver, Calgary) e di intensificare le frequenze verso le destinazioni già offerte a giugno. In totale, vi saranno 51 destinazioni intercontinentali. Circa la metà di queste destinazioni è attualmente utilizzata solo per il trasporto cargo. Quando le autorità allenteranno le restrizioni sui viaggi, Klm aprirà anche ai passeggeri, ove possibile.

Alla luce della situazione in costante evoluzione e delle restrizioni, il vettore avverte che il programma potrà subire modifiche, che è bene verificare prima della prenotazione.